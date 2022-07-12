В Госдепе заявили об обсуждении с G7 предела цен на нефть из России Госдеп: США и G7 изучают возможность установить предел цен на нефть из России

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США и страны G7 активно изучают возможность установить предел цен на российскую нефть, заявил представитель госдепартамента. По его словам, при этом проводятся консультации с третьими странами, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение, — цитирует агентство своего собеседника.

Джейк Салливан, помощник Байдена по нацбезопасности, прежде говорил, что главной целью Белого дома в данном вопросе является снижение доходов России от продажи нефти. По его мнению, сделать это следует с минимальным влиянием на потребителей на заправках.

Ранее стало известно, что лидеры «Большой семёрки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По его данным, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.