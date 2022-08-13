В Госдепе выразили обеспокоенность из-за суда над иностранными наемниками Блинкен: США обеспокоены возможным вынесением обвинения в ДНР против иностранных наемников

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер (слева направо)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) может предъявить обвинения иностранным наемникам. При этом власти республики он назвал нелегитимными, сообщает ТАСС.

Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным, — подчеркнул глава госдепа.

Он уточнил, что обвинения могут предъявить гражданину Хорватии, трем подданным Великобритании и подданному Швеции, которые воевали на стороне Украины.

Ранее стало известно, что адвокат марокканского наемника Брагима Саадуна Елена Веснина заявила: из-за появления новых фактов рассмотрения дела не стоит ждать раньше начала сентября. По ее словам, процесс затягивается из-за того, что в настоящий момент в суд подано несколько апелляций со стороны защиты военнопленного.