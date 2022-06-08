Госдеп США: Россия не хочет вести добросовестные переговоры по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

В Госдепе считают, что Россия не хочет вести добросовестные переговоры с Украиной, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге, передает ТАСС. Она подчеркнула, что из-за этого до мирного разрешения украинской ситуации еще далеко. Донфрид также напомнила слова американского президента Джо Байдена о том, что одной из целей США является содействие Киеву в переговорах с Москвой.

Я думаю, что эти переговоры, к сожалению, не произойдут в ближайшем будущем. И я говорю это потому, что нет никаких свидетельств, что Россия на сегодняшний день хочет вести добросовестные переговоры. К сожалению, я думаю, что до них еще далеко, — сказала Донфрид.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас невозможна. По словам представителя Кремля, любые переговоры на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены и результативны.

Президент Украины вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, заявив, что тупиковое положение в конфликте с РФ «не вариант» для Киева и «победа должна быть достигнута на поле боя». Кроме того, он призвал Запад оказать Украине военную поддержку.