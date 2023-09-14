В Госдепе оценили влияние санкций против турецких компаний Госдеп не опасается, что санкции против Турции сорвут вступление Швеции в НАТО

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Введение санкций против турецких компаний вряд ли окажет негативное воздействие на процесс вступления Швеции в НАТО, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге для журналистов. Он подчеркнул, что у Вашингтона теплые отношения с правительством Турции.

Не думаю, что эти санкции как-то скажутся. У нас конструктивные теплые отношения с турецким правительством. Они являются нашим важным союзником, — подчеркнул дипломат,

Он также добавил, что Вашингтон не уведомил о решении ввести санкции Анкару, которая еще должна одобрить заявку Стокгольма на вступление в Альянс.

Президент РФ Владимир Путин в мае прошлого года утверждал, что присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции не создаст непосредственной угрозы для России. Однако, как отметил президент, Хельсинки и Стокгольму стоит ожидать ответной реакции Москвы.

Ранее Турция отказалась присоединяться к санкциям США и ЕС против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара исходит из своей выгоды и процветания. При этом он добавил, что Анкара пристально следим за исполнением положений Конвенции Монтрё.