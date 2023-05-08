Турция отказалась присоединяться к санкциям против России Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России

Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Lider Haber. Он подчеркнул, что Анкара исходит из своей выгоды и собственного процветания.

Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания. При этом мы пристально следим за исполнением положений Конвенции Монтрё, — сказал он.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. По данным агентства, рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех стран, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.

Журналисты отмечали, что за последнее время импорт в Россию увеличился у таких стран, как Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай. Они стали поставлять больше полупроводников, интегральных схем и других технологий, говорится в публикации.

Помимо этого, в санкционный список будут добавлены десятки физических и юридических лиц. Кроме того, в Европе рассматривают возможность ввести ограничения против лиц, причастных к посадке оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Bloomberg до этого уже сообщал, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит многих товаров через Россию. Источники агентства подчеркнули, что главной задачей Европы станет закрытие для России обходных путей уже введенных санкций.