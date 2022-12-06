В госдепе назвали цели мирных переговоров по Украине Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине принесли справедливый мир

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине завершились достижением справедливого и длительного мира. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции издания The Wall Street Journal. При этом он также подчеркнул, что Штаты стремятся избежать «надуманного» мира для Украины.

Это закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир, — сказал Блинкен.

Ранее в эфире канала CBS глава госдепа США заявил, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта могут быть возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании. По его мнению, на данный момент Россия «не придерживается» такой позиции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Путин по-прежнему открыт для переговоров ради обеспечения интересов и достижения целей страны. Он подчеркнул, что до начала спецоперации Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, однако взаимности от них не последовало.