В ФБР признали рассылку фейковых писем со своей почты

В ФБР признали факт рассылки фейковых писем с одного из принадлежащих спецслужбе адресов электронной почты. При этом бюро расследований не подтверждают данные о том, что их система подверглась кибервзлому.

ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволило воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма. LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, которую мы используем для коммуникации с нашими партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне, — говорится в заявлении ФБР, которое опубликовали в Twitter ведомства.

В бюро подчеркнули, что никто не получил данные из сетей ФБР. Уязвимость в системе уже успешно устранили.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследования США. Это произошло в субботу, 13 ноября. В результате с почтового ящика ФБР были разосланы десятки тысяч писем. В разосланных письмах содержалось предупреждение о возможной кибератаке. Хакеры также сумели завладеть внешней учётной записью, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.