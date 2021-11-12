16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Bloomberg: хакеры взломали систему электронной почты ФБР

01:21, 14 ноября 2021
Bloomberg: хакеры взломали систему электронной почты ФБР Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследования США. Это произошло в субботу, 13 ноября. В результате с почтового ящика ФБР были разосланы десятки тысяч писем. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в разосланных письмах содержалось предупреждение о возможной кибератаке. В ФРБ заявили, что они осведомлены о произошедшем, равно как и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

Это продолжающаяся ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию, — заявили в ФБР.

По предварительным данным, хакеры сумели завладеть внешней учётной записью, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сфере обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций располагается в США.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео