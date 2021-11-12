Bloomberg: хакеры взломали систему электронной почты ФБР

Хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследования США. Это произошло в субботу, 13 ноября. В результате с почтового ящика ФБР были разосланы десятки тысяч писем. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в разосланных письмах содержалось предупреждение о возможной кибератаке. В ФРБ заявили, что они осведомлены о произошедшем, равно как и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

Это продолжающаяся ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию, — заявили в ФБР.

По предварительным данным, хакеры сумели завладеть внешней учётной записью, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сфере обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций располагается в США.