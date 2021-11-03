CNN: хакеры атаковали девять организаций со всего мира

Специалисты в области кибербезопасности зафиксировали хакерскую атаку на девять организаций в сферах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования. Одна из пострадавших организаций располагается в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Palo Alto Networks.

Телеканал отмечает , что в настоящее время попытки неизвестных хакеров украсть важные данные у оборонных подрядчиков США изучаются специалистами совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ).

Известно, что киберпреступники завладели паролями доступа во внутренние сети некоторых организаций. Это позволит им иметь долгосрочный доступ к сетям, а значит, перехватывать конфиденциальную информацию, в том числе через электронную почту.

Старший исполнительный директор Palo Alto Networks Райан Олсон подчеркнул, что некоторые тактики и инструменты взломщиков идентичны тем, которые использует некая китайская хакерская группа.

Ранее стало известно, что госдепартамент США пообещал вознаграждение размером до $10 млн за информацию, которая поможет установить личности и места проживания участников хакерской группировки DarkSide. Ещё до $5 млн обещается за помощь в аресте людей, намеренных участвовать в операциях группировки. В США DarkSide называют ответственной за кибератаку на американский топливопровод Colonial Pipeline.