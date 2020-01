На днях Трамп утвердил бывшего обвинителя по делу Билла Клинтона Кеннета Старра в качестве члена своей команды защитников в Сенате. Журналисты тут же припомнили ему, что когда-то он называл Старра «катастрофой» за то, что он добивался импичмента Клинтона.

Не только Кеннет Старр радикально поменял позицию, когда столкнулся с новым эпизодом импичмента. Билл Клинтон принадлежал к Демократической партии, поэтому его отставки в 1998 году добивались республиканцы. Сегодня ситуация обратная, президент — республиканец. И те демократы, которые в случае Клинтона выступали за процесс без вызова свидетелей, сегодня находятся среди самых горячих сторонников заслушивания свидетельских показаний в Сенате. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм проголосовал против вызова свидетелей по делу Трампа, но отстаивал противоположные взгляды в 1998 году.

Но не только республиканцы успели поменять позицию. Нынешний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, «дирижёр» импичмента Трампа, в 1998 году защищала Клинтона в точности теми выражениями, которые сегодня используют сторонники президента-республиканца.