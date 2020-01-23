Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-главу Белого дома Билла Клинтона не нужно было подвергать импичменту. Слова в защиту товарища по несчастью выглядят особенно неожиданными на фоне того, что Трамп никогда не прекращал нападки на жену Клинтона и свою соперницу по президентским выборам 2016 года Хиллари Клинтон. Об предыдущем случае импичмента, между тем, в Америке вспоминают всё чаще. NEWS.ru тоже сравнил два судебных процесса и выяснил, в чём их принципиальные различия.

На днях Трамп утвердил бывшего обвинителя по делу Билла Клинтона Кеннета Старра в качестве члена своей команды защитников в Сенате. Журналисты тут же припомнили ему, что когда-то он называл Старра «катастрофой» за то, что он добивался импичмента Клинтона.

Я очень уважаю Кена [Старра], но я не считал, что Клинтона нужно было подвергать импичменту, — ответил на это американский лидер на полях экономического форума в Давосе.

Не только Кеннет Старр радикально поменял позицию, когда столкнулся с новым эпизодом импичмента. Билл Клинтон принадлежал к Демократической партии, поэтому его отставки в 1998 году добивались республиканцы. Сегодня ситуация обратная, президент — республиканец. И те демократы, которые в случае Клинтона выступали за процесс без вызова свидетелей, сегодня находятся среди самых горячих сторонников заслушивания свидетельских показаний в Сенате. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм проголосовал против вызова свидетелей по делу Трампа, но отстаивал противоположные взгляды в 1998 году.

Юристы могут говорить друг с другом три дня, 16 часов задавать вопросы и результатом будет только то, что они заговорят всех до смерти, — заявлял Линдси Грэм более 20 лет назад. — Но когда у вас есть свидетель, который был там, всё видел и слышал, и готов рассказать о том, что он делал и почему, — это совсем другое дело.

Но не только республиканцы успели поменять позицию. Нынешний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, «дирижёр» импичмента Трампа, в 1998 году защищала Клинтона в точности теми выражениями, которые сегодня используют сторонники президента-республиканца.

Мы находимся в ситуации, когда все, затаившие обиду на президента, набросились на него, даже не определив, какие законы он мог нарушить, — говорила тогда Пелоси.

In 1998, Democrat Nancy Pelosi blasted using impeachment for “any and all grievances anybody ever had with the president” pic.twitter.com/aKYrlN1kln — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) September 25, 2019

Сравнение импичментов Клинтона и Трампа напрашивается не только потому, что это единственные подобные прецеденты в современной истории (предыдущая попытка импичмента случилась в середине XIX века, а Ричард Никсон ушёл с поста добровольно), но и из-за присутствия в Сенате и Палате представителей участников обеих процедур. По подсчётам Politico, четверть сегодняшних сенаторов в 1998 году либо сидели на тех же постах, либо были конгрессменами в нижней палате. Большинство из них активно высказывало свои позиции как тогда, так и сегодня, поэтому для журналистов не составило труда найти противоречия в их словах.

Билла Клинтона судили в Сенате по двум обвинениям — лжесвидетельство и препятствование правосудию в деле Полы Джонс. Защищаясь от обвинений в сексуальных домогательствах, Клинтон давал показания под присягой и на вопрос, имел ли он отношения с другой женщиной, Моникой Левински, ответил, что не имел. Левински позже заявила обратное и в доказательство привела платье, сохранившее следы спермы Клинтона. Главе государства не оставалось ничего, кроме признания собственной неправоты. Это является пока главным отличием его случая от импичмента Трампа: нынешний глава Белого дома свою вину категорически отрицает.

Кроме того, администрация Клинтона охотно делилась всеми запрашиваемыми документами и свидетельскими показаниями ещё на этапе расследования в нижней палате Конгресса. Хотя изначальный регламент суда в верхней палате не предполагал вызова новых свидетелей, в итоге республиканцы, инициировавшие дело, добились своего: перед Сенатом выступили три участника событий.

В то же время и во времена Клинтона, и в президентство Трампа экономика США была на подъёме. При первом рост составлял 4,5% в год, при втором — чуть больше 2%, но современные экономисты называют подобные скромные цифры «новой нормальностью». При этом нынешнему хозяину Овального кабинета удалось добиться резкого снижения безработицы до 3,5%, 1998 году эти цифры были на уровне 4,4%. Поэтому идеи отстранения Клинтона и Трампа были не слишком популярны в американском обществе. В первом случае треть опрошенных хотела досрочной отставки президента, во втором число сторонников импичмента только недавно перевалило за половину.