В Чикаго продлили комендантский час из-за массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мэр Чикаго Лори Лайтфут сообщила о продлении комендантского часа. Также в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.

В дополнение к нашему комендантскому часу с 21.00 до 6.00, который будет сохраняться до дальнейшего уведомления, губернатор Прицкер — по моей просьбе — приказал небольшому контингенту Национальной гвардии сохранять ограниченное присутствие и поддержать нашу полицию, чтобы не допустить повторения прошлой ночи, — цитирует её РИА Новости.

Массовые беспорядки прокатились по всем Соединённым Штатам. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Ваши действия опозорили наш город и его гордое наследие лидера в проведении смелых и ярких мирных протестов, — высказалась она о мародёрах.

Как информировал NEWS.ru, около 1,7 тысячи протестующих задержаны за три дня беспорядков в США.