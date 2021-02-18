В Белом доме заявили о неготовности инфраструктуры США к аномальным холодам

https://static.news.ru/photo/6af3b9d0-7226-11eb-b079-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua

Инфраструктура и электросети США оказались не готовы к наступившим в стране холодам. Об этом в ходе брифинга заявила советник главы государства по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Экстремальные погодные явления, с которыми мы столкнулись на этой неделе в центральной и южной, а теперь и в восточной части США в очередной раз демонстрируют нам, что изменение климата реально и происходит прямо сейчас, а мы недостаточно подготовлены к этому, — цитирует ТАСС советника.

Она упомянула, в частности, о перегруженности электросетей в штате Техас. Согласно последней информации, снежная буря оставила 674,1 тысячи жителей штата без электроснабжения, ещё 260 тысяч остались без водопроводной воды. При этом на значительной территории региона сохраняются аномальные холода. 17 февраля непогода стала причиной отмены 2,3 тысячи внутренних и международных рейсов. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщал NEWS.ru, россиянка, переехавшая жить в Техас, рассказала подробности происходящего в южном американском штате. В настоящее время на замерзающий Техас надвигаются новые бедствия: очередной снежный шторм грозит добить системы коммуникации американского штата. Более 2,7 млн его жителей до сих пор остаются без электричества и отопления, и власти не могут сказать, когда подача энергии восстановится.