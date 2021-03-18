В Белом доме заявили, что посол США останется в России

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Вашингтон не отзывал своего представителя Джона Салливана из Москвы. Он останется в российской столице и продолжит поддерживать контакт с властями РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.

Наш посол Салливан остаётся в Москве. Мы поддерживаем, он и его команда поддерживают контакт с россиянами, — цитирует Псаки РИА Новости.

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в российскую столицу после того, как президент США Джо Байден дал интервью, в котором заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Новый хозяин Белого дома также пообещал, что его российский коллега «ответит» за якобы вмешательство в выборы в США, на которых победил его предшественник Дональд Трамп. Вдобавок к этому пресс-секретарь президента Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине «метафорой». Она добавила, что президент США заявлял ранее, что «не будет сдерживаться» в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новейшая история России не помнит того, чтобы российского посла в Соединённых Штатах вызывали в столицу ради того, чтобы наметить курс дальнейшего взаимодействия с Вашингтоном, писал NEWS.ru.