В Белом доме задумались об обогреве жилых домов в США Reuters: Белый дом изучает варианты увеличения запасов топлива для обогрева домов в США

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Белый дом

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Белый дом рассматривает ряд вариантов по увеличению запасов топлива для обогрева домов в северо-восточной части страны. Причиной этого стали опасения, что дефицит поставок может привести к значительному росту цен на горючее. В числе прочего обсуждаются возможности использования доходов от будущих продаж нефти из стратегического нефтяного резерва страны на закупку топлива для отопления домов.

Кроме того, по данным агентства. рассматривается прямая закупка дизельного топлива и его предоставление в распоряжение компаний. Предполагается, что это позволит сохранить запасы в США и не поставлять его на экспорт. В настоящее время вашингтонская администрация не приняла окончательного решения, какой вариант выбрать.

Reuters отмечает, что нынешняя зима в стране начинается с исторически низкого уровня запасов дизельного топлива. Сообщается, что это «приводит в замешательство чиновников Белого дома». Ранее администрация Белого дома неоднократно призывала нефтяные компании увеличивать запасы топлива, в том числе прибегая к угрозам ограничить экспорт с целью повысить объемы внутренних поставок.

По информации агентства, на северо-встоке США почти каждый пятый дом использует дизельное топливо для обогрева. В Минэнерго страны прогнозируют, что наступющей зимой стоимость отопления жилья с использованием дизеля вырастет на 27% в сравнении с прошлым годом. Национальный топливный резерв позволит отапливать более 5,3 млн домов в региооне в течение 10 дней. Запасы на случай ЧП были созданы в 2000 году и не использовались с 2012 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, опасаясь возможного дефицита газа зимой, страны ЕС закупили чрезмерное количество голубого топлива, что привело к переполнению хранилищ и снижению цен на газ. Аналитики агентства прогнозируют «ужасные энергетические перспективы» для Европы ввиду сокращения поставок российского газа до 40%, а также резкого роста цен, которые в десять раз опережают свои исторические показатели.