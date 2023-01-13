В Белом доме рассказали, как секретные материалы попали к Байдену Белый дом: секретные документы попали в офис и дом президента Байдена по ошибке

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Белый дом

В Белом доме выразили уверенность, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена. Администрация готова к сотрудничеству со спецпрокурором. Об этом говорится в заявлении юриста американского президента Ричарда Саубера.

Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки. <...> Мы тесно сотрудничали с министерством юстиции на протяжении проверки и продолжим это сотрудничество со специальным прокурором, — сообщил Саубер.

Ранее Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил о том, что он назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, обнаруженными в частном офисе и в доме президента страны Джо Байдена. Гарланд подчеркнул, что назначение спецпрокурора отвечает общественным интересам и выразил уверенность, что квалификация специалиста обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика.