Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 20:39

В Белом доме раскрыли, пошутил ли Трамп насчет поездки в Россию

Белый дом не исключил поездки Трампа в Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce Boghosian/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге назвала возможным визит президента США Дональда Трампа в Россию в будущем. Так она высказалась насчет заявления американского лидера, что он поедет в РФ. Брифинг транслирует Fox News.

Возможно, есть планы в будущем посетить Россию, — отметила Ливитт.

До этого Дональд Трамп сообщил, что едет в Россию в пятницу, 15 августа, и планирует встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Подробностей своего визита американский лидер не привел. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru предположил, что президент США мог пошутить, заявляя о скорой поездке в РФ.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о намерении временно закрыть воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа — в день встречи Путина и Трампа. Согласно уведомлению, ограничения затронут зону радиусом 30 миль (примерно 48 км) и высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 км). Временный запрет будет действовать в течение всего дня.

Дональд Трамп
Россия
визиты
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Зеленский пригрозил новой войной за выход из Донбасса
Минобороны сообщило о подготовке чудовищной провокации ВСУ перед саммитом
ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды
Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти
Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд
Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день
Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога
Сокрушающий прорыв в Доброполье: ситуация на фронтах СВО вечером 12 августа
Новое ограничение для мигрантов в школах: что известно, платная учеба
«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей
Экономист раскрыл главную цель визита Путина на Аляску
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.