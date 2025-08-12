В Белом доме раскрыли, пошутил ли Трамп насчет поездки в Россию Белый дом не исключил поездки Трампа в Россию

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге назвала возможным визит президента США Дональда Трампа в Россию в будущем. Так она высказалась насчет заявления американского лидера, что он поедет в РФ. Брифинг транслирует Fox News.

Возможно, есть планы в будущем посетить Россию, — отметила Ливитт.

До этого Дональд Трамп сообщил, что едет в Россию в пятницу, 15 августа, и планирует встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Подробностей своего визита американский лидер не привел. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru предположил, что президент США мог пошутить, заявляя о скорой поездке в РФ.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о намерении временно закрыть воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа — в день встречи Путина и Трампа. Согласно уведомлению, ограничения затронут зону радиусом 30 миль (примерно 48 км) и высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 км). Временный запрет будет действовать в течение всего дня.