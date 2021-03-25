Ушла из жизни американская актриса Джессика Уолтер

https://static.news.ru/photo/397609c0-8e15-11eb-b94e-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Corredor via/imago-images.de/Global Look Press

Американская актриса Джессика Уолтер скончалась в возрасте 80 лет, рассказала её дочь Брук Боуман. Причина ухода из жизни не уточняется. Артистки не стало 24 марта.

С тяжёлым сердцем я подтверждаю смерть моей любимой мамы, — цитирует родственницу покойной журнал People.

Джессика Уолтер прославилась участием в шоу «Задержка в развитии» и «Улицы Сан-Франциско». В 1975-м её удостоили премии «Эмми» за сериал «Эми Прентисс». Почившая также получила главную роль в режиссёрском дебюте Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью» и в ленте «Гран-при». За обе эти работы Уолтер номинировали на «Золотой глобус».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Питер Марк Ричман ушёл из жизни в возрасте 93 лет. Он скончался в своём доме в Вудленд-Хиллз. Несмотря на фармацевтическое образование, Ричман выбрал актёрское поприще. Он стал известен широкой публике благодаря ролям в таких фильмах, как «Чёрная орхидея», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и многих других.