Умер актёр из «Санта-Барбары» и «Голого пистолета» Питер Марк Ричман

https://static.news.ru/photo/3aa34aba-570b-11eb-a8df-fa163e074e61_660.jpg Питер Марк Ричман с женой Хелен Фото: MSU Studio/The Photo Access/Global Look Press

Американский актёр Питер Марк Ричман ушёл из жизни в возрасте 93 лет. Он скончался в своём доме в Вудленд-Хиллз.

Звезда кино и сериалов умер утром 14 января, сообщает The Hollywood Reporter.

Несмотря на фармацевтическое образование, Ричман выбрал актёрское поприще. Он стал известен широкой публике благодаря ролям в таких фильмах, как «Чёрная орхидея», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и многих других. Кроме этого, он играл во множестве постановок на Бродвее и снялся в большом количестве сериалов. В их числе известные во всём мире «Санта-Барбара», «Династия», «Беверли-Хиллз 90210» и «Звездный путь».

Ричман также писал пьесы, романы, рассказы. Не так давно из-под его пера вышла автобиография. Актёр является обладателем множества наград.

У него остались 67-летняя супруга — актриса Хелен Ричман, пятеро детей и шестеро внуков.

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