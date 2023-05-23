Украине предрекли статус особого члена НАТО для поставки F-16 Военный аналитик Михайлов: НАТО даст Украине статус особого члена для поставки F-16

Фото: raf.mod.uk

Украине будет предоставлен статус особого члена НАТО, пишет URA.RU со ссылкой на руководителя Бюро военно-политического анализа и военного аналитика Александра Михайлова. По его словам, это необходимо для поставки истребителей F-16 четвертого поколения от Соединенных Штатов.

Михайлов подчеркнул, что возможен сценарий, при котором Украина присоединится к альянсу в своих текущих границах, которые контролируются Киевом. Только после этого США передадут Украине самолеты F-16. Такой подход обусловлен желанием избежать риска для российской авиации и систем ПВО, поскольку Украина станет частью НАТО.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США. Так пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, повлияет ли на решение о поставках истребителей Киеву использование ВСУ западной техники для нападения на населенные пункты в Белгородской области.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время согласуют сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.