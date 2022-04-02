Украинцев предупредили о возможных трудностях при миграции в США

Беженцы с Украины могут столкнуться с трудностями при въезде в США, несмотря на обещание американских властей принять 100 тысяч граждан этой страны, сообщает газета Wall Street Journal. В качестве примера издание напомнило, что до сих пор ни один из 16 тысяч афганцев, которые в 2021 году подали заявки на въезд в страну по приоритетной программе, так и не попал в США.

Когда речь идёт об Украине, мы можем только молиться, чтобы администрация Байдена пошла по другому пути, чем в случае с афганцами, — цитирует газета главу еврейской организации по переселению в США Марка Хетфилда.

Другие эксперты пояснили, что трудности у украинцев могут возникнуть по причине строгих требований властей США к въезжающим в страну и системных недоработок. При этом собеседники издания допустили, что в случае с гражданами Украины вопросы одобрения въезда могут решаться быстрее.

Ранее сообщалось, что американская круизная компания Holland America Line решила разместить 1,5 тысячи беженцев с Украины на одном из своих лайнеров в Роттердаме. Судно будет находиться в порту в течение трёх месяцев. Всё это время беженцы смогут жить в его каютах и будут обеспечиваться питанием и всем необходимым.