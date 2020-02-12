Президент США Дональд Трамп подписал указ об обеспечении безопасности государственной инфраструктуры путём использования технологий определения координат направления движения и времени (positioning, navigation and timing, PNT).
Сообщение пресс-службы Белого дома по этому поводу
Указ Трампа Белый дом охарактеризовал как шаг, который укрепит лидерство США в использовании технологий для защиты граждан, инфраструктуры и торговли. Президентская инициатива должна гарантировать бесперебойный доступ к таким системам, как GPS-навигация. По подсчётам Министерства торговли США, потенциальный ущерб в случае перебоев в работе этих систем составил бы $30–45 млрд за 30-дневный период.
Ранее, как передавал NEWS.ru, Дональд Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире. По словам американского президента, ему придётся пойти на это, пока Вашингтон, Пекин и Москва не заключили соглашение о контроле над вооружениями.
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