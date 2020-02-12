https://static.news.ru/photo/c1963248-4dc1-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ об обеспечении безопасности государственной инфраструктуры путём использования технологий определения координат направления движения и времени (positioning, navigation and timing, PNT).

Сообщение пресс-службы Белого дома по этому поводу приводит ТАСС. Правительству США поручено разработать конкретные меры по минимизации рисков для бесперебойной работы критически важной инфраструктуры, базирующейся на технологии PNT.

Указ Трампа Белый дом охарактеризовал как шаг, который укрепит лидерство США в использовании технологий для защиты граждан, инфраструктуры и торговли. Президентская инициатива должна гарантировать бесперебойный доступ к таким системам, как GPS-навигация. По подсчётам Министерства торговли США, потенциальный ущерб в случае перебоев в работе этих систем составил бы $30–45 млрд за 30-дневный период.

Ранее, как передавал NEWS.ru, Дональд Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире. По словам американского президента, ему придётся пойти на это, пока Вашингтон, Пекин и Москва не заключили соглашение о контроле над вооружениями.