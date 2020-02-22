Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

России следует держаться подальше от президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. С таким заявлением выступил сенатор от штата Вермонт и кандидат на пост главы государства от демократов Берни Сандерс.

Он подчеркнул, что позаботится о невмешательстве России в избирательный процесс «как будущий президент». По словам Сандерса, ему неинтересно, кого российский лидер Владимир Путин хочет видеть во главе Штатов. Честно говоря,...