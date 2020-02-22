Компания Twitter временно заблокирует 70 аккаунтов, которые публиковали посты в поддержку бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
Мы приняли принудительные меры в отношении группы аккаунтов за нарушение наших правил, направленных против манипуляции платформой и спама, — цитирует газета Los Angeles Times официального представителя компании.
Отмечается, что некоторые аккаунты будут заблокированы навсегда.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал выступление на дебатах 19 февраля Майкла Блумберга.
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