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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал выступление на дебатах 19 февраля кандидата на пост главы государства и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

По словам американского лидера, оно было «худшим в истории». Миллиардер Блумберг, как отметил Трамп, во время своего выступления запинался и говорил невпопад. Также, по мнению действующего президента США, кандидат на его пост от демократов был «совершенно некомпетентен».

Mini Mike Bloombergâs debate performance tonight was perhaps the worst in the history of debates, and there have been some really bad ones. He was stumbling, bumbling and grossly incompetent. If this doesnât knock him out of the race, nothing will. Not so easy to do what I did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

Не так уж просто делать то, что делал я, — заявил Трамп в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, претенденты в кандидаты от Демократической партии США на пост американского президента накинулись с критикой во время дебатов на Майкла Блумберга. Коллеги миллиардера сравнили его с действующим президентом США Дональдом Трампом.