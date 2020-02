По словам американского лидера, оно было «худшим в истории». Миллиардер Блумберг, как отметил Трамп, во время своего выступления запинался и говорил невпопад. Также, по мнению действующего президента США, кандидат на его пост от демократов был «совершенно некомпетентен».

Mini Mike Bloomberg’s debate performance tonight was perhaps the worst in the history of debates, and there have been some really bad ones. He was stumbling, bumbling and grossly incompetent. If this doesn’t knock him out of the race, nothing will. Not so easy to do what I did!