Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал выступление на дебатах 19 февраля кандидата на пост главы государства и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
По словам американского лидера, оно было «худшим в истории». Миллиардер Блумберг, как отметил Трамп, во время своего выступления запинался и говорил невпопад. Также, по мнению действующего президента США, кандидат на его пост от демократов был «совершенно некомпетентен».
Mini Mike Bloombergâs debate performance tonight was perhaps the worst in the history of debates, and there have been some really bad ones. He was stumbling, bumbling and grossly incompetent. If this doesnât knock him out of the race, nothing will. Not so easy to do what I did!
Не так уж просто делать то, что делал я, — заявил Трамп в Twitter.
Как ранее передавал NEWS.ru, претенденты в кандидаты от Демократической партии США на пост американского президента накинулись с критикой во время дебатов на Майкла Блумберга. Коллеги миллиардера сравнили его с действующим президентом США Дональдом Трампом.