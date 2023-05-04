Twitter поправил Байдена, заявившего, что в истории США не было дефолтов

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Модераторы социальной сети Twitter скорректировали публикацию президента США Джо Байдена, в которой тот заявил, что в истории страны ни разу не было дефолтов. В дополнение к его твиту были прикреплены ссылки на источники, согласно которым в истории США было как минимум пять дефолтов: в 1779, 1782, 1862, 1934 и 1979 годах.

Читатели добавили контекст, который, по их мнению, будет полезен другим читателям: Соединенные Штаты неоднократно объявляли дефолты по своим долгам, — говорится в примечании к сообщению Twitter.

Ссылки на исследования добавили сами пользователи соцсети в комментариях. По мнению некоторых из них, Байден целенаправленно подает недостоверную информацию.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что стране грозит дефолт, если Федеральная резервная система не увеличит потолок госдолга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия внимательно следит за ситуацией в американской экономике в связи с возможным дефолтом.

В свою очередь глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл призвал не думать о том, что Центральный банк в случае дефолта американской экономики сможет помочь ей избежать последствий как в коротком, так и в длинном периоде. По его словам, следует поднять потолок госдолга, чтобы избежать катастрофы.