Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный

Quick correction: Biden-Harris won (by current count) 1,630,334 votes. That's the *second* most votes of any presidential ticket in Wisconsin history.



The record-holding ticket, with 1,677,211, was Obama-Biden in 2008.



Of course, Biden was involved in that one, too.