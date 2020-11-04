Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный

https://static.news.ru/photo/588b872c-1ead-11eb-95d7-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пост лидера Демократической партии в штате Висконсин Бена Уилкера в Twitter о победе кандидата в президенты США Джо Байдена на этой территории отмечен как потенциально вводящий в заблуждение.

Байден выиграл больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории Висконсина. Друзья, Джо Байден только что победил в Висконсине, — написал политик.

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Быстрая поправка: Байден — Харрис набрали (по текущим подсчётам) 1 630 334 голоса. Это второй по количеству голосов результат в истории штата Висконсин. Рекордным с 1 677 211 голосами стал Обама — Байден в 2008 году, — написал он после получения пометки от Twitter.

Quick correction: Biden-Harris won (by current count) 1,630,334 votes. That's the *second* most votes of any presidential ticket in Wisconsin history.



The record-holding ticket, with 1,677,211, was Obama-Biden in 2008.



Of course, Biden was involved in that one, too. — Ben Wikler (@benwikler) November 4, 2020

Как писал NEWS.ru, Байден обошёл на выборах в штате Мичиган республиканца Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.