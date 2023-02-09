Три человека пострадали в результате стрельбы у школы в Нью-Йорке

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

Три человека, включая двух школьников, получили ранения в результате стрельбы, которая произошла возле старшей школы в американском Нью-Йорке в среду, 8 февраля. Об этом сообщает издание New York Post. Инцидент был зафиксирован около 14:00 по местному времени (22:00 мск) в районе Бруклин.

По данным СМИ, в результате происшествия огнестрельные ранения получили школьники 15 и 16 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.

Стрелку удалось скрыться с места происшествия. Информация о причинах нападения и данные о личности подозреваемого пока не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы в учебном заведении в американском штате Айова погибли двое школьников. В ходе оперативных действий были задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту.

Также стало известно, что двенадцать человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж, штате Луизиана. Местные власти уверены, что происшествие было целенаправленной атакой, а не случайным актом насилия. Разыскивается минимум один подозреваемый.

18 января в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь. Полиция начала поиски человека, который стрелял первым.