Три человека погибли при разрушительном торнадо в Арканзасе

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Разрушительный торнадо обрушился на американский штат Арканзас, в результате чего погибли три человека, сообщает Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на местные власти. Около 50 человек, в том числе дети, были госпитализированы с различными травмами. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Губернатор Сара Хакаби Сандерс заявила на пресс-конференции с мэром Литл-Рока Фрэнком Скоттом-младшим, что местные власти Винна подтвердили две смерти в этом районе. Коронер округа Пьюласки заявил ранее в пятницу, что один человек в Северном Литл-Роке погиб в результате урагана, — говорится в сообщении.

О госпитализированных сообщило несколько больниц Литл-Рока (Вирджиния). Медицинский центр Baptist Health оказывает помощь по меньшей мере 21 человеку, пострадавшему во время урагана, пятеро из которых находятся в критическом состоянии. Больница CHI St. Vincent Infirmary «наблюдает большое количество пациентов» в отделении неотложной помощи. В детскую больницу Арканзаса также обратились пострадавшие в результате урагана.

Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, подчеркнув, что власти не пожалеют ресурсов для восстановления региона. К борьбе с последствиями стихии подключили Национальную гвардию. Ведутся спасательные работы.

Вечером 28 марта на Грузию обрушился сильный ураган. Он валил деревья и срывал крыши домов, ряд населенных пунктов остались без электричества. В результате ЧП были погибшие.