Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:55, 02 августа 2021
КапитолийФото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,
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В США покончил с собой третий полицейский, являвшийся свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе 2021 года. Об этом со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия сообщил в своём аккаунте в Twitter корреспондент CNN Маршалл Коен.
К сожалению, ещё один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида, — написал Коен.
Ранее издание Washington Post сообщило, что двое полицейских покончили с собой после событий 6 января.
Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, недовольными исходом выборов, произошёл 6 января. Люди пытались помешать конгрессменам утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
В результате захвата Капитолия было возбуждено 40 уголовных дел. Для поиска подозреваемых были задействованы сотни сотрудников.