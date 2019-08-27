https://static.news.ru/photo/2bc38d90-c8cb-11e9-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/MarcSnetiker

Американский актёр Джон Траволта перепутал певицу Тейлор Свифт с трансвеститом-двойником. Неловкая ситуация произошла во время церемонии вручения наград премии MTV Video Music Awards.

Свифт, победившая в номинации «Видео года» с клипом на песню You need to calm down («Тебе надо успокоиться». — News.ru), поднялась на сцену в сопровождении своей команды, пишет Independent .

Траволта, увидев рядом с собой двойника Свифт, снявшегося в музыкальном видео, стал вручать награду ему. В ответ Джош Грин, известный под сценическим псевдонимом Джейд Джоли, стал пожимать плечами и улыбаться.

John Travolta accidentally giving Taylor Swift’s award to a drag queen is OBJECTIVELY FUNNIER by the fact that literally one minute earlier he made Queen Latifah read the envelope so he WOULDN’T MESS UP pic.twitter.com/jfzkDPI2Fd — Marc (@MarcSnetiker) August 27, 2019

В результате Траволта всё же отдал награду самой Свифт.

Актёр уже не первый раз привлекает к себе внимание ошибками во время церемоний вручения наград. Так, в 2014 году на премии Оскар Траволта вместо имени актрисы Индианы Мензел произнёс что-то похожее на «Адель Дейзем».

Ранее News.ru сообщал, что Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes.