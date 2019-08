Свифт, победившая в номинации «Видео года» с клипом на песню You need to calm down («Тебе надо успокоиться». — News.ru), поднялась на сцену в сопровождении своей команды, пишет Independent .

Траволта, увидев рядом с собой двойника Свифт, снявшегося в музыкальном видео, стал вручать награду ему. В ответ Джош Грин, известный под сценическим псевдонимом Джейд Джоли, стал пожимать плечами и улыбаться.