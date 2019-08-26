https://static.news.ru/photo/1e7afa7a-c816-11e9-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Тейлор Свифт Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Американская певица Тейлор Свифт по версии журнала Forbes стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии 2019 года. Её доход составил $ 185 млн.

Свифт смогла занять второе место в рейтинге 2018 года после того, как её альбом Reputation был продан тиражом более 2 млн копий за первую после выхода неделю. В 2019 году она поднялась на первую строчку, заработав на туре Reputation $226,1 млн, ставшем самым кассовым в истории США, говорится на сайте издания .

Кроме этого, Тейлор Свифт заработала на контракте с лейблом Republic Records и продаже нового диска Lover.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых женщин в индустрии музыки по версии Forbes оказалась певица из США Бейонсе. Её доход издание оценило в $81 млн. Следом идёт музыкант и актриса Рианна, с заработками в $62 млн.

Также в десятку самых богатых певиц мира вошли Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Рейтинг составлен на основе данных о заработке знаменитостей с июня 2018 года по июнь 2019-го (до вычета налогов).

Как писал News.ru, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Лидером списка стала Скарлет Йоханссон.