https://static.news.ru/photo/fc37c6bc-c600-11e9-9308-fa163e074e61_660.jpg Скарлет Йоханссон Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Лидером списка стала Скарлет Йоханссон.

Как сообщает издание, американская актриса за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го заработала $56 млн. Львиную долю дохода ей принесло участие в проектах кинокомпании Marvel.

Также в рейтинг попали София Вергара, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Дженнифер Энистон и Кейли Куоко. Впервые в этом списке не оказалось Анджелины Джоли, Джулии Робертс, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

Ранее News.ru писал, что звезда Голливуда Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актёров в 2019 году. За год он заработал $89,4 млн благодаря участию в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Небоскрёб» и сериале «Футболисты», а также в рекламной кампании спортивного бренда Under Armour.