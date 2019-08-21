https://static.news.ru/photo/5acda5e8-c43f-11e9-b559-fa163e074e61_660.jpg Дуэйн Джонсон Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров в 2019 году составил журнал Forbes . Его возглавил Дуэйн Джонсон, который за последние 12 месяцев заработал $89,4 млн.

Этому способствовало его участие в таких фильмах и проектах, как «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Небоскрёб», сериал «Футболисты» и рекламная кампания бренда Under Armour. В 2018 году он заработал $119 млн, уступив лидерство Джорджу Клуни.

Второе место в списке занял актёр Крис Хемсворт, заработавший $76,4 млн. На третьей строчке — его коллега по франшизе «Мстители» Роберт Дауни-младший, доход которого в 2019 году составил $66 млн.

В десятку кроме них вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Ранее News.ru писал, что основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, свидетельствуют данные букмекеров. Актёр исполнил главную роль в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.