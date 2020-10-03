Трампа сравнили с Вудро Вильсоном, руководившим США во время эпидемии

https://static.news.ru/photo/e60eb866-059a-11eb-8858-fa163e074e61_660.jpg Вудро Вильсон Фото: wikipedia.org

Британские СМИ сравнили действующего президента США Дональда Трампа с Вудро Вильсоном — человеком, возглавлявшим страну во время эпидемии испанского гриппа сто лет назад.

Как пишет Sky News, Вильсон тогда находился практически в такой же ситуации, что и нынешний хозяин Белого дома: как и Трамп, он управлял страной, сам будучи инфицированным. Он заболел в 1919 году, когда участвовал в переговорах об окончании Первой мировой войны, которые проходили в Париже. Тогда его жена Эдит «быстро вмешалась, чтобы убедиться, что как можно меньше людей знают, что президент болен».

Профессор истории Университета Вандербильта в Нэшвилле Томас Шварц в беседе с телеканалом NBC News, рассказал , что тогда супруге президента удалось скрыть болезнь мужа от общественности. Позже представители американского лидера объясняли, что болезнь у него возникла из-за переутомления. Граждане в это поверили, так как он был известен своим трудолюбием.

Жена Уилсона смогла скрыть его болезнь, создав вокруг него пузырь, — рассказал Шварц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 74-летний президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо. Специалисты довольны тем, что его состояние здоровья улучшается. Об этом заявил врач главы Белого дома Шон Конли.