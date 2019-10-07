https://static.news.ru/photo/a39aa5bc-e921-11e9-b7d9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Федеральный суд в Нью-Йорке обязал президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа передать прокуратуре Манхэттена налоговые декларации и другие финансовые отчёты за последние восемь лет.

Политик попросил инстанцию заблокировать передачу, ссылаясь на то, что действующий глава США не может стать фигурантом уголовного расследования.

Однако судья Виктор Марреро не согласился с лидером. Он считает довод чиновника противоречащим основам конституционного и государственного устройства нации. Президенты, их семьи и бизнес не стоят выше закона, постановил судья, пишет New York Times .

Ранее News.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.

По его мнению, властям страны, как и Европе, нужно следить за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и их семьями.