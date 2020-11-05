16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп заявил, что выиграл выборы, если считать только «законные» голоса

21:13, 05 ноября 2020 14
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Кандидат на пост президента США и действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что «незаконные» голоса могут украсть у него выборы. Он уверен в своей победе при подсчёте только «законных» бюллетеней.

Если вы подсчитаете законные голоса, то я легко выиграл выборы! — подчеркнул он.

Политик уверен, что может потерять победу, только если будут подсчитаны «незаконные и опоздавшие» голоса. Такое заявление в Twitter опубликовал его избирательный штаб.

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с отрывом в 39 голосов выборщиков.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео