Трамп заявил, что выиграл выборы, если считать только «законные» голоса

https://static.news.ru/photo/b7ea1982-1f92-11eb-9725-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Кандидат на пост президента США и действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что «незаконные» голоса могут украсть у него выборы. Он уверен в своей победе при подсчёте только «законных» бюллетеней.

Если вы подсчитаете законные голоса, то я легко выиграл выборы! — подчеркнул он.

Политик уверен, что может потерять победу, только если будут подсчитаны «незаконные и опоздавшие» голоса. Такое заявление в Twitter опубликовал его избирательный штаб.

President @realDonaldTrump : âIF YOU COUNT THE LEGAL VOTES, I EASILY WIN THE ELECTION! IF YOU COUNT THE ILLEGAL AND LATE VOTES, THEY CAN STEAL THE ELECTION FROM US!â — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 5, 2020

Штаб Трампа ранее потребовал пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания. В качестве оснований были названы попытки скрыть процесс подсчёта голосов от наблюдателей-республиканцев и наличие нарушений в ряде округов.

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. По предварительным результатам, Байден лидирует с отрывом в 39 голосов выборщиков.

Как писал NEWS.ru, Трамп удивился неожиданным успехам своего соперника. Он отметил, что в начале подсчёта голосов уверенно лидировал в ряде ключевых штатов, но затем они «волшебным образом стали исчезать». При этом неожиданно появились «кучи бюллетеней».