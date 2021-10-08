Трамп заявил, что решения Байдена принесут больше пользы Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономические предложения главы американской администрации Джо Байдена принесут больше пользы Пекину, чем Вашингтону. На митинге сторонников в Айове, трансляцию с которого вели американские СМИ, политик подчеркнул, что в республиканской партии хотят построить Америку, а план Байдена построит Китай.

Трамп отметил, что проект Байдена, в том числе, приведёт к увеличению налоговой нагрузки на работающие семьи.

План Байдена драматически повысит налоги на бизнес, сделает их одними из самых высоких в мире и значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай, — сказал политик.

Он уточнил, что после принятия предложений Байдена, бизнесу станет выгоднее работать в Китае, чем в США.

Ранее стало известно, что Россия и Китай уже разобрали и изучают вертолёты, брошенные американскими военными в Афганистане, заявил Дональд Трамп. Он отметил, что вскоре можно ожидать появления у противников новой техники. Трамп уточнил, покидавшие Афганистан американские войска «сломали несколько старых вертолётов, но не самые новые».