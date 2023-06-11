Трамп: я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после своей победы на выборах в 2024 году он выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома, передает ТАСС. Политик призвал своих избирателей выступить против «коррумпированного политического истеблишмента».

5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома, — сказал Трамп.

Он пообещал однопартийцам, что «никогда не перестанет бороться за них».

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».

Политолог Рафаэль Ордуханян ранее заявил, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины и сократить поставки вооружения. Экс-президент также может попытаться договориться с Россией о прекращении конфликта, предположил эксперт.