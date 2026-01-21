Трамп похвалил Швейцарию за отличные часы

Президент США Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе на встрече с коллегой из Швейцарии Ги Пармеленом похвалил страну за производство часов. Он отметил мастерство конфедерации и выразил благодарность за прием.

Вы — великая страна, красивая страна. Вы делаете отличные часы. В производстве часов вам нет равных, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что всего полтора года назад США считались «посмешищем», а теперь превратились в сильнейшую и «самую крутую» страну в мире. Он сослался на слова короля Саудовской Аравии, который назвал Соединенные Штаты «мертвой страной», а затем поменял свое мнение на полностью противоположное.

Тогда же Трамп выразил желание войти в историю как великий президент. Глава Белого дома подчеркнул, что его наследием должно стать обеспечение безопасности, процветания и счастья США, что, по его мнению, и делает лидера великим.

До этого Трамп рассказал, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил его усилия по урегулированию конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине. По словам американского лидера, Рютте также намерен содействовать поиску решения по вопросу Гренландии и готов освещать этот вопрос в СМИ.