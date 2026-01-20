Генсек НАТО оказался в восторге от Трампа Рютте поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликтов в мире

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию международных конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине. Об этом рассказал сам Трамп в соцсети Truth Social. В опубликованном сообщении также говорится о намерении Рютте содействовать поиску решения по вопросу Гренландии.

То, чего вам удалось достичь в Сирии, невероятно. Я использую свое взаимодействие со СМИ в Давосе для того, чтобы осветить вашу работу здесь [в Сирии], Газе и на Украине, — написал Рютте.

Ранее Трамп заявил, что без его политических мер НАТО могло бы прекратить существование. По словам главы Белого дома, он сделал для альянса больше, чем любой другой американский президент. Трамп также подчеркнул, что именно его усилия заставили союзников повысить оборонные расходы.

До этого стало известно, что лидер США рассматривает возможность усиления американского присутствия в Арктике, прилегающей к Канаде, включая приобретение дополнительных ледоколов. Интерес связан с оценкой уязвимости Канады, и соответствующие расходы могут быть включены в военный бюджет США на 2027 год.