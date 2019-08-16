https://static.news.ru/photo/89d769a6-c100-11e9-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Признанию движения «Антифа» террористической организацией уделяется особое внимание. Об этом заявил президент США в связи с планами антифашистов остановить выступления американских неонацистских группировок в городе Портленд.

Основное внимание уделяется статусу «Антифа» как террористической организации. За Портлендом очень внимательно следят. Надеюсь, мэр сможет правильно выполнить свою работу! — написал Трамп в Twitter .

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2019 г.

Полиция Портленда (штат Орегон) приведена в полную готовность для предотвращения беспорядков во время митинга праворадикальной группировки, запланированного на 17 августа. Против манифестации выступили левые и демократические структуры, а также активисты антифашистского движения.

Мэр Портленда Тед Уилер объявил, что улицы города будут патрулировать около 1000 полицейских, которым поддержку окажут представители ФБР.

Неонацистским группировкам в Портленде противостоит антифашистская организация Rose City Antifa, которая призвала своих сторонников выйти на улицы во время митинга экстремистов.

Как писал News.ru, Дональд Трамп, придерживающийся консервативных, националистических и антииммигрантских взглядов, испытывает неприязнь к антифашистам уже давно. Многие даже считают его и приверженцем расовой сегрегации, хотя сам глава Белого дома пытается отрицать это.

В конце июля президент США объявил, что его администрация рассматривает вопрос о признании антифашистского движения террористической организацией. Это вызвало массовое недовольство как внутри США, так и за их пределами.