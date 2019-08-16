https://static.news.ru/photo/89d769a6-c100-11e9-bab1-fa163e074e61_660.jpgФото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Признанию движения «Антифа» террористической организацией уделяется особое внимание. Об этом заявил президент США в связи с планами антифашистов остановить выступления американских неонацистских группировок в городе Портленд.
Основное внимание уделяется статусу «Антифа» как террористической организации. За Портлендом очень внимательно следят. Надеюсь, мэр сможет правильно выполнить свою работу! — написал Трамп в Twitter.
Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!
Полиция Портленда (штат Орегон) приведена в полную готовность для предотвращения беспорядков во время митинга праворадикальной группировки, запланированного на 17 августа. Против манифестации выступили левые и демократические структуры, а также активисты антифашистского движения.
Мэр Портленда Тед Уилер объявил, что улицы города будут патрулировать около 1000 полицейских, которым поддержку окажут представители ФБР.
Неонацистским группировкам в Портленде противостоит антифашистская организация Rose City Antifa, которая призвала своих сторонников выйти на улицы во время митинга экстремистов.
В конце июля президент США объявил, что его администрация рассматривает вопрос о признании антифашистского движения террористической организацией. Это вызвало массовое недовольство как внутри США, так и за их пределами.