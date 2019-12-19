https://static.news.ru/photo/f10be4e0-f87c-11e9-a321-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процедуру импичмента в Сенате.

Он обвинил демократов в намерении указывать Сенату, как осуществлять процесс, отметив, что они не имеют на это права, так как сами не обеспечили ему «надлежащего судопроизводства в Палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего».

Вообще-то, у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса! — подчеркнул американский лидер.

По его словам, ни один республиканец не поддержал импичмент, а у демократов настолько плохие доказательства по делу, что те «даже не хотят идти на суд».

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2019 г.

Как писал NEWS.ru, ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования в Палате представителей по импичменту президента США являются местью Демократической партии за проигранные в 2016 году выборы.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.