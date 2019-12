Он обвинил демократов в намерении указывать Сенату, как осуществлять процесс, отметив, что они не имеют на это права, так как сами не обеспечили ему «надлежащего судопроизводства в Палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего».

По его словам, ни один республиканец не поддержал импичмент, а у демократов настолько плохие доказательства по делу, что те «даже не хотят идти на суд».

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!