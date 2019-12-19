Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процедуру импичмента в Сенате.

Он обвинил демократов в намерении указывать Сенату, как осуществлять процесс, отметив, что они не имеют на это права, так как сами не обеспечили ему «надлежащего судопроизводства в Палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего».

Вообще-то, у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса! — подчеркнул американский лидер.

По его словам, ни один республиканец не поддержал импичмент, а у демократов настолько плохие доказательства по делу, что те «даже не хотят идти на суд».

Как писал NEWS.ru, ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования в Палате представителей по импичменту президента США являются местью Демократической партии за проигранные в 2016 году выборы.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

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