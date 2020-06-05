Трамп стал «смотреть иначе» на торговую сделку с Китаем из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/43bebf9e-a73e-11ea-9469-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне распространения коронавируса. Он признался, что стал «иначе» смотреть на соглашение.

По его словам, эпидемия распространяется с территории Китая, передаёт РИА Новости.

Чернила ещё не высохли на этом соглашении, когда проникла эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из Китая. Что такое? — подчеркнул он.

Тем не менее политик отметил, что хотел бы ладить с Пекином. Он считает сделку хорошей. Кроме того, глава государства напомнил, что КНР много покупает в США.

Я хотел бы ладить с Китаем. Не знаю, свершится ли это, — заключил он.

Ранее ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин заявила, что из-за пандемии коронавируса Китай вряд ли сможет выполнить обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами. Она напомнила о том, что Госсовет КНР объявил в первом квартале о снятии части ограничений на продукцию из США. Однако Вашингтон, по её словам, не отменил большинство пошлин на товары из Китая, писал NEWS.ru.