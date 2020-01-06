https://static.news.ru/photo/dd3a6d64-323e-11ea-b01d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, анонсируя новые санкции против Ирана, отметил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном.

Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее. США готовы к миру со всеми, кто стремится к нему, — подчеркнул политик, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

Трамп надеется на то, что у Ирана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. При этом он призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, большинство жителей Соединённых Штатов не поддерживают политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Компания Ipsos and Reuters провела исследование после приказа главы государства об убийстве генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.