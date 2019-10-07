https://static.news.ru/photo/58957a40-e900-11e9-91d9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки должны выйти из «бесконечных войн» на территории Сирии, заявил глава США Дональд Трамп. Политик добавил, что Вашингтону пора вернуть своих солдат домой.

Соединённые Штаты, как предполагалось, должны были находиться в Сирии 30 дней <...>. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <...> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой, — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Он добавил, что ситуацию в регионе должны контролировать Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. О том, что армия США покидает территорию северной Сирии, сообщил глава Турции Реджеп Эрдоган. На указанной территории Анкара планирует провести военную операцию против курдских формирований.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Вооружённые силы США не станут помогать Турции в проведении военной операции на севере Сирии. В Вашингтоне также добавили, что теперь Анкара ответственна за всех боевиков, которые были пленены за прошедшие два года после разгрома террористической группировки.