Победа Дональда Трампа на американских президентских выборах 2020 года многим виделась столь же предрешённой, сколь неожиданным был его триумф при голосовании в ноябре 2016-го. Однако глобальные вызовы — пандемия COVID-19 и кризис на нефтяном рынке — существенно ослабили позиции лидера США. А недавно к этому добавился и «фактор Джорджа Флойда», который, с одной стороны, консолидировал ядерный трамповский электорат, а с другой — окончательно отвернул от действующего президента колебавшихся избирателей. И, похоже, навсегда.

Ещё в конце 2019 года Трамп наслаждался всеми преимуществами своего положения народного избранника. Конкурентов среди однопартийцев у него попросту не нашлось, а ситуация в стане потенциальных соперников из Демократической партии представляла собой зрелище малоубедительное. Против вермонтского сенатора Берни Сандерса играли его слишком радикальные для большинства американцев социалистические воззрения. Бывший вице-президент Джо Байден, в свою очередь, оказался вовлечённым в череду скандалов, в которых замешан и его сын. Учитывая, что именно эти две фигуры считались основными возможными конкурентами Трампа, беспокоится последнему было вроде бы не о чем.

Но 2020-й внёс свои коррективы. Сперва Трамп сам едва не развязал полномасштабную войну с Ираном. Затем до США докатилась волна пандемии COVID-19, однако американский лидер, предпочитавший долгое время не замечать угрозу, упустил все возможности своевременно купировать её. Немного погодя дал о себе знать и просевший на фоне срыва сделки ОПЕК+ нефтяной рынок. Непосредственной вины Трампа в этом не было, но вкупе с другими факторами на пользу ему это не пошло: от него отвернулась часть нефтяников, и без того терявших деньги из-за карантинных мер. Последней каплей стало убийство полицейскими темнокожего Джорджа Флойда. Американский президент, основную часть электората которого составляют белые рабочие и представители среднего класса, решил в очередной раз сыграть на их настроениях. И в итоге, вероятно, окончательно похоронил свои перспективы на второй срок в Белом доме.

Уже в мае опросы показывали , что «противовирусные» меры Трампа ощутимо привели к снижению уровня его поддержки среди пожилых американцев — людей старше 65 лет. Эта возрастная группа критически важна для действующего президента, ведь именно она способствовала его победе в 2016-м в таких штатах, как Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Флорида. Но, входя в группу риска по заражению COVID-19, пенсионеры весьма критически восприняли как заявления Трампа о пандемии, так и его желание поскорее «открыть» США. К этому фактору добавилось и активное противодействие президента медицинской реформе, начавшейся при Бараке Обаме. Отвергая её (как и всё обамовское наследие), Трамп по сути не предложил альтернативы.

В это же время Байден, которого из-за его политического прошлого многие считают своего рода «преемником» Обамы, в своей программе допускает возвращение к отдельным аспектам реформы. На фоне того, что США при трамповском руководстве не могут обуздать эпидемию COVID-19, байденовская сдержанная позиция выглядит куда более привлекательной. В итоге бывший вице-президент среди избирателей старше 65 лет уже на 10 пунктов обгоняет действующего главу государства.

Джо Байден Ronen Tivony/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Фактор Джорджа Флойда» Байден также обратил в свою пользу. Впрочем, дело в данном случае не столько в его политическом мастерстве, сколько в промахах Трампа. Изначально пообещав наказать и виновных в убийстве Флойда, задушенного полицейским при попустительстве коллег, и зачинщиков протестов, президент в итоге устранился от проблемы, фактически приняв сторону представителей националистических и расистских сообществ. Подобная позиция, конечно, имеет свои плюсы для Трампа.

Ядерный электорат действующего лидера в лице белых представителей рабочего класса сплотился. Чего стоит только «интернет-флешмоб» с хештегом #GeorgeFloydChallenge — в рамках него (белые) американцы публикуют фото того, как они якобы душат своих же (белых) друзей. Изначально смысл этой интернет-акции был не слишком понятен: некоторые даже сочли, что это своеобразное выражение солидарности с темнокожими протестующими. Однако анализ страниц участников странного «флешмоба» показал, что большинство из них — это убеждённые консерваторы, республиканцы, люди, зачастую не стесняющиеся своих расистских воззрений и желающие высмеять протестное движение под лозунгом #BlackLivesMatter.

Однако Трамп по-прежнему не желает признавать очевидного, делая ставку на свой консолидирующийся, но всё менее широкий электорат. Как показывали опросы 2016 года, вопреки многим предубеждениям, действующего президента в ходе выборов поддержала и часть афроамериканского населения: представители среднего класса, со стабильным заработком и уже недовольные нелегальной миграцией. Тогда Трамп решил, что подобная поддержка — навсегда. Но после убийства Флойда выяснилось, что ценности чернокожего сообщества гораздо важнее электоральных предпочтений.

С начала протестов в США значимых социальных опросов не проводилось, поэтому достоверно говорить о том, что Трамп лишился значительной части избирателей, невозможно. Однако даже если предположить, что ядерный электорат президента сохранился, нельзя не заметить очевидного — общественно-политическую повестку перехватывает Байден.

Ещё 23 мая, за два дня до убийства Флойда, бывший вице президент сделал высказывание, которое могло бы обратить против него значительную часть чернокожего сообщества США.

Если вы не можете определиться, за меня вы или за Трампа, то вы не чёрный, — заявил он тогда.