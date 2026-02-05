Трамп сообщил о своей роли в предотвращении ядерных конфликтов

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сделал очередное громкое заявление о своей роли в урегулировании глобальных конфликтов. По его словам, он якобы лично предотвратил несколько эскалаций, которые могли привести к применению ядерного оружия в разных точках планеты.

Я предотвратил начало ядерных войн по всему миру — между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной, — написал Трамп.

Ранее республиканец сообщил о необходимости создания нового соглашения с Россией по стратегическим вооружениям. Трамп раскритиковал прежнее соглашение, назвав его плохо согласованным и нарушаемым. Вместо этого он призвал поручить экспертам разработать усовершенствованный документ, который сможет действовать долгие годы.

До этого политолог-американист Малек Дудаков указал, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.