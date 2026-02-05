Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 22:41

Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ

Трамп призвал разработать улучшенный договор вместо ДСНВ на годы вперед

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости создания нового соглашения с Россией по стратегическим вооружениям. Он выступил с этой инициативой в социальной сети Truth Social, отказавшись продлевать Договор СНВ-3 (New START), срок действия которого истек 5 февраля.

Трамп раскритиковал прежнее соглашение, назвав его плохо согласованным и нарушаемым. Вместо этого он призвал поручить экспертам разработать усовершенствованный документ, который сможет действовать долгие годы.

Вместо продления New START, мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем, — написал американский лидер.

При этом Трамп заявил, что США продолжают наращивать свой военный потенциал. Российская сторона была готова к продлению этого документа на определенный срок.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков указал, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.

