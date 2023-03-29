Трамп рассказал о подарке Меркель за «Северный поток — 2» Трамп заявил, что дарил Меркель белый флаг за «капитуляцию» перед Россией

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель, Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подарил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг как символ «капитуляции» перед Россией. Немецкий лидер не поняла подарка, а он был преподнесен за то, что Германия строила «Северный поток — 2», рассказал политик в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что предупреждал Берлин об опасности получения большого объема энергоносителей из России. В те годы в Германии его слова не восприняли всерьез, добавил политик. Над ним даже посмеялись, но сейчас в Берлине больше не веселятся, считает Трамп.

Они подумали, что это было так смешно, когда я сказал: «Германия не должна была заключать сделку с Россией по «Северному потоку — 2». По трубопроводу, снабжающему их энергией. Они больше не смеются, — уверен он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поддерживал с российским лидером Владимиром Путиным дружеские, но строгие отношения. В одной из бесед он посоветовал российскому коллеге не начинать спецоперацию на Украине, рассказал американский политик. Трамп добавил, что хвастаться не любит, однако во времена, когда он был хозяином Белого дома, Путин понимал, что нельзя этого делать.