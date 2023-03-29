Трамп рассказал о беседе с Путиным про спецоперацию Трамп заявил, что говорил Путину не начинать спецоперацию на Украине

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Владимир Путин, Дональд Трамп, 7 июля 2017 года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживал с российским лидером Владимиром Путиным дружеские, но строгие отношения. В одной из бесед он посоветовал российскому коллеге не начинать спецоперацию на Украине, рассказал американский политик в интервью телеканалу Fox News.

Путин никогда бы не поехал на Украину. Я с ним говорил об этом, сказал: «Лучше не делай этого». И он не стал бы — у нас была очень дружеская беседа по поводу этой темы: о том, что на Украину нельзя, — заверил Трамп.

Он добавил, что хвастаться не любит, однако во времена, когда он был хозяином Белого дома, Путин понимал, что нельзя начинать спецоперацию на Украине. Российский президент решился на такой шаг уже при нынешнем главе государства Джо Байдене, добавил политик. На вопрос, на чем основана его уверенность в возможности остановить украинский конфликт, Трамп ответил, что Путин знал — «не стоит со мной возиться».

Ранее Дональд Трамп заявил, что после решения Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, жителям CША пора начинать молиться. По его мнению, такая ситуация возникла из-за некомпетентности властей США. Бывший американский лидер добавил, что мир теперь играет с «большими вещами», о чем он предупреждал.