«Пора молиться»: Трамп о ядерном оружии в Белоруссии Трамп: CША надо молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

После решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии жителям CША пора начинать молиться, написал в своей соцсети Truth Social бывший американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, такая ситуация возникла из-за некомпетентности американских властей.

Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с «большими вещами». Эту ситуацию вызвали мы — это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь, — сказал Трамп.

О том, что Москва направит в Белоруссию тактическое ядерное оружие, Путин объявил 27 марта. По его словам, на территории соседнего государства к 1 июля должно завершиться строительство хранилища для этого арсенала. Кроме того, на белорусских аэродромах уже базируются 10 самолетов, которые способны нести ядерное оружие. Российский лидер подчеркнул, что данный шаг не означает передачу оружия Минску, просто Москва «делает то, что делали США десятилетиями».

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее отметил, что заявление Путина не блеф. При этом он предположил, что такое решение Москвы не будет иметь большого значения в военном плане.